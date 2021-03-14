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قناة تلفزيونية نيجيرية تبث فيديو لطلبة مختطفين قبل يومين

12:19 ص الأحد 14 مارس 2021
قناة تلفزيونية نيجيرية تبث فيديو لطلبة مختطفين قبل يومين

ارشيفية

لاجوس - (د ب أ)

بثث قناة تلفزيونية إخبارية محلية في نيجيريا، أمس السبت مقطع فيديو لطلاب تم اختطافهم قبل يومين من داخل إحدى الكليات في شمال غرب البلاد.

ويعرض مقطع الفيديو مشاهد مفزعة لفتيات يصرخن بينما يقوم الخاطفون بجلدهن. في حين يُظهر مشهد آخر طلابا يجلسون على أرضية بلا فراش، وكثير منهم يرتدون نصف ملابسهم.

وقد اختطف مسلحون 39 طالبًا وطالبة من الكلية الاتحادية لإدارة الغابات في ولاية كادونا مساء الخميس الماضي، في رابع حادث خطف للطلبة في شمال نيجيريا منذ ديسمبر الماضي.

وهؤلاء الطلبة المختطفون هم في أواخر سن المراهقة وأوائل العشرينات.

ويظهر مقطع الفيديو شابا يعرّف نفسه باسم بنسون إيمانويل ويناشد الحكومة لتقديم المساعدة ، لكنه أضاف أن محاولة الإنقاذ ستعرض حياتهم للخطر.

ويقول الصبي في الفيديو: "لقد أحاطوا بنا، وقالوا إن أي شخص يأتي من أي مكان ليأتي وينقذنا أو يفعل أي شيء بالقوة، فإنهم سيقتلوننا".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أولياء الأمور وطلاب آخرين تعرفوا على الطلاب المختطفين.

وفي وقت سابق من السبت، أصدر الرئيس النيجيري محمدو بوهاري بيانًا يأمر الجيش بإعادة الطلاب إلى عائلاتهم.

وقال البيان إن الرئيس بوهاري أصدر "تحذيرًا صارمًا لمن يحتمل أن يكونوا إرهابيين وقطاع طرق يستهدفون المدارس".

طلبة مختطفين نيجيريا لاجوس

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