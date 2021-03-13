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بيتكوين تسجل مستوى قياسيا جديدا بتخطي 61 ألف دولار

11:06 م السبت 13 مارس 2021
بيتكوين تسجل مستوى قياسيا جديدا بتخطي 61 ألف دولار

بيتكوين

وكالات:
تجاوزت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، اليوم السبت مستوى قياسيا بلغ 61 ألف دولار، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن بي سي" عربية.
وسجلت بتكوين ارتفاعا حادا هذا العام، متفوقة بشكل كبير على فئات الأصول التقليدية، ويرجع ذلك جزئيا إلى قبولها على نطاق أوسع كأحد أشكال الدفع.
وفي الأسابيع الأخيرة، استفادت الشركات من قوة بتكوين لجمع مئات الملايين من الدولارات في التمويل، مستفيدة من تحسن معنويات السوق.

بيتكوين سعر بيتكوين

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