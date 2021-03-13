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فلسطين تدين إقدام التشيك على افتتاح مكتب تابع لسفارتها بالقدس المحتلة

06:03 م السبت 13 مارس 2021
فلسطين تدين إقدام التشيك على افتتاح مكتب تابع لسفارتها بالقدس المحتلة

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين

رام الله - (أ ش أ):
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقدام جمهورية التشيك على افتتاح مكتب تابع لسفارتها بالقدس المحتلة.
واعتبرت الخارجية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم السبت، قرار التشيك اعتداء سافرا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وتمردا على الموقف الأوروبي الخاص بالوضع السياسي والقانوني، لمدينة القدس باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقال البيان "إنه رغم القرارات والمطالبات الفلسطينية والعربية والإسلامية والأوروبية والدولية التي طالبت التشيك بالتراجع عن قرارها الخطير، ورغم استدعاء سفير التشيك لدى دولة فلسطين عند إعلان القرار من الحكومة التشيكية حيث تم إبلاغه بموقف دولة فلسطين، وأوضحت له المخاطر المترتبة على هذا القرار، ورغم الحراك السياسي والدبلوماسي الذي أدارته الدبلوماسية الفلسطينية ، وبالتنسيق والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمحاولات الهادفة لثني جمهورية التشيك عن قرارها، ورغم القرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية بهذا الشأن في اجتماعها الأخير على المستوى الوزاري، إلا أنها أصرت على تنفيذه بما له من آثار كارثية على الجهود السياسية المبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية رام الله فلسطين القدس

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