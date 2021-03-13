الصين تطلق أقمارا صناعية جديدة لمسح البيئة الكهرومغناطيسية

بكين- (أ ش أ):

أطلقت الصين اليوم السبت أقمارا صناعية جديدة لمسح البيئة الكهرومغناطيسية، وذلك من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي البلاد.

وذكر مركز جيوتشوان – في بيان اليوم - أن المجموعة الرابعة من أقمار "ياوقان-31" الصينية الصناعية للاستشعار عن بعد تم إطلاقها إلى الفضاء الساعة 10:19 من صباح اليوم بتوقيت بكين، وذلك على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-4 سي".

وأضاف المركز أن الأقمار الصناعية دخلت مداراتها المخططة، فيما سيتم استخدام الأقمار الصناعية لإجراء مسوحات البيئة الكهرومغناطيسية واختبارات تكنولوجية أخرى.

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