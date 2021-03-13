ألمانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

برلين- (د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 12 ألفا و674 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب البيانات، ارتفع عدد الإصابات الجديدة مقارنة بيوم السبت الماضي بواقع 3117 حالة.

وسجل المعهد 239 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 300 حالة وفاة جديدة يوم السبت الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام، اليوم السبت 1ر76 حالة (4ر72 حالة أمس الجمعة). وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وكان معدل الإصابة قبل أربعة أسابيع (12 فبراير) يبلغ 2ر62 إصابة لكل مئة ألف نسمة في غضون أسبوع. وانخفض عدد الإصابات الجديدة في ألمانيا بشكل ملحوظ لأسابيع خلال شهري كانون ثان/يناير وشباط/فبراير، إلا أنه شهد فترة ركود ثم ارتفع مجددا الآن، وهو ما يرجعه الخبراء إلى انتشار متغيرات كورونا الأكثر عدوى.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و558 ألفا و455 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 73 ألفا و301 حالة. وبلغ عدد المتعافين مليونين و352 و600 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 11ر1، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 111 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.​