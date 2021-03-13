الحكومة اليمنية تؤكد استجابتها لمبادرة الإدارة الأمريكية لدعم السلام في اليمن

صنعاء - (د ب أ):

قالت وزراة الخارجية اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، إن الحكومة استجابت لمبادرة الإدارة الأمريكية الجديدة الخاصة بدعم عملية السلام في اليمن، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وأضافت الخارجية في بيان :"استجابت الحكومة اليمنية لهذه الدعوات وتعاطت معها بكل ايجابيه، وبالمقابل فقد قابلت المليشيات الحوثية تلك الدعوات بفتح جبهات جديدة وتصعيد عدوانها العسكري على المدنيين في مأرب وتعز والحديدة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج عن خطة لوقف إطلاق النار في أنحاء اليمن، تتضمن بنودا من شأنها أن تعالج الوضع الإنساني المتردي".

وأفاد بأن الخطة معروضة على قيادة الحوثيين منذ عدة أيام.

وكان المبعوث الأمريكي الذي تم تعيينه مطلع فبراير الماضي، قد عقد مؤخرا سلسلة لقاءات بهدف حل أزمة اليمن، شملت دول الخليج والأردن.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، رفضها خطة معروضة من قبل المبعوث الأمريكي، لوقف الحرب في اليمن.

ونقلت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين عن المتحدث الرسمي للجماعة محمد عبدالسلام قوله إن "‏ ما أسماه المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج بالمقترح، لا جديد فيه، ويمثل الرؤية السعودية والأممية منذ عام".

وأشارت الخارجية اليمنية إلى أن"مليشيا الحوثي، أطلقت خلال شهر فبراير فقط 25 صاروخا باليستيا على مدينة مأرب(شرقي البلاد) متسببة بسقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين، كما سقط عشرات القتلى من النساء والأطفال في قصفها العشوائي ضد التجمعات السكنية في تعز والحديدة".

واتهمت وزارة الخارجية اليمنية، الحوثيين" بافتعال وخلق أزمة للمشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها وادعاء أن هناك حصار على دخول الوقود والمشتقات النفطية سواء عبر ميناء الحديدة أو عبر المنافذ البرية".