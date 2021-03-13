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أسترازينيكا تطلب من بايدن النظر في شحن اللقاحات الأمريكية للاتحاد الأوروبي

12:09 ص السبت 13 مارس 2021
أسترازينيكا تطلب من بايدن النظر في شحن اللقاحات الأمريكية للاتحاد الأوروبي

لقاح أسترازينيكا

واشنطن - ( د ب أ):

شجعت شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، على التفكير في مشاركة الجرعات التي تمتلكها الولايات المتحدة من لقاحها مع دول الاتحاد الأوروبي ، حيث تواجه تلك البلدان نقصا في كمية الجرعات غير المصرح باستخدامها بعد داخل الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الجمعة، "نحن نتفهم أن هناك حكومات أخرى تواصلت مع الحكومة الأمريكية بشأن التبرع بجرعات من لقاح استرازينيكا، وقد طلبنا من الحكومة الأمريكية أن تدرس ملياً هذه الطلبات".

وقالت إنه إذا كانت أعمال التبرعات هذه ستستمر ، فإننا نسعى إلى توجيه من الحكومة الأمريكية باستبدال ذلك بجرعات للاستخدام داخل الولايات المتحدة، وطلبت الولايات المتحدة 300 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا

وقالت الشركة إنها تنتج اللقاح بالفعل داخل الأراضي الأمريكية. وقال مسؤول تنفيذي في استرازينيكا لمحطة "سي ان بي سي " التليفزيونية الأسبوع الماضي إنهم يتوقعون أن تكون هناك 30 مليون جرعة جاهزة للشحن عندما يحصل اللقاح على تصريح من إدارة الغذاء والدواء.

أسترازينيكا اللقاحات الأمريكية الاتحاد الأوروبي

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