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روسيا تتهم أمريكا بالتخطيط لحملة إعلامية ضد لقاح "سبوتنيك في "

05:08 م الجمعة 12 مارس 2021
روسيا تتهم أمريكا بالتخطيط لحملة إعلامية ضد لقاح "سبوتنيك في "

لقاح سبوتنيك V

موسكو - (د ب أ):

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن مصدر رفيع المستوى لم يتم الكشف عن هويته في الكرملين أن أمريكا تخطط لحملة إعلامية ضد لقاح سبوتنيك في الروسي في الدول الأوروبية التي سجلته.

وذكر المصدر أن أجهزة العمليات الخاصة الروسية لديها بيانات بشأن الحملة المخطط لها.

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