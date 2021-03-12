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انعقاد اجتماع مجلس النواب الليبي المقبل في طبرق لأسباب لوجستية

04:42 م الجمعة 12 مارس 2021
انعقاد اجتماع مجلس النواب الليبي المقبل في طبرق لأسباب لوجستية

مجلس النواب الليبي

طرابلس - أ ش أ

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، اليوم الجمعة، إن الجلسة القادمة ستنعقد بمقر المجلس المؤقت بمدينة طبرق يوم الاثنين المقبل.

وأضاف بليحق -بحسب بوابة إفريقيا الليبية- أنه تقرر نقل الجلسة من بنغازي إلى طبرق؛ لأسباب لوجستية.

وكان من المقرر أن تؤدي التشكيلة الوزارية الليبية ورئيس حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية في جلسة، الاثنين المقبل، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، وذلك بعد أن نالت الثقة خلال جلسة البرلمان الأسبوع الماضي بأغلبية 132 صوتاً.

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مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق طرابلس بنغازي

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