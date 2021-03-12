مسلحون يختطفون 30 طالبًا وطالبة من مدرسة شمالي نيجيريا

أبوجا - أ ش أ

اختطف مسلحون ما لا يقل عن 30 طالبًا - من بينهم أولاد وفتيات - بعد هجومهم على مدرسة بولاية كادونا بشمال غرب نيجيريا.

وقال مفوض الولاية للأمن الداخلي والشؤون الداخلية، صموئيل أروان - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية الإخبارية اليوم الجمعة- إن من بين المختطفين أيضًا العديد من موظفي المدرسة، وأن الاعتداء نفذته مجموعة كبيرة مما وصفه بـ "قطاع طرق المسلحين".

ولفت مفوض الولاية إلى أن الجيش اشتبك مع المهاجمين وتمكن من نقل 180 موظفًا وطالبًا إلى مكان آمن، موضحًا أن عددًا غير محدود من الطلاب أصيبوا بجروح ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة بمرفق عسكري، كما تجري قوات الأمن عملية أمنية لتتبع الطلاب المدرجين على قائمة المفقودين.

وأكدت السلطات النيجيرية أيضًا أن "قطاع طرق" كانوا وراء عملية خطف لـ 279 طالبة وقعت في وقت سابق خلال أوخر شهر فبراير الماضي في شمال غربي البلاد؛ حيث تشن جماعات مسلحة عمليات اختطاف من أجل الحصول على المال أو ممارسة ضغط بغرض إطلاق سراح أفراد مسجونين تابعين لجماعتهم.

وكان قد تم إطلاق الفتيات المختطفات في وقت لاحق عقب مفاوضات مع الحكومة ومن غير المعروف - حتى الآن - ما إذا تم دفع فدية لذلك من عدمه.