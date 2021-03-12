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سوريا: تسجيل 70 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات خلال 24 ساعة

08:21 ص الجمعة 12 مارس 2021
سوريا: تسجيل 70 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات خلال 24 ساعة

أرشيفية

دمشق- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السورية، أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وشفاء 86 حالة وفاة 6 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في سوريا.

وأوضحت الصحة السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية - أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 16257 شفيت منها 10711 وتوفيت 1085 حالة.

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