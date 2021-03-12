أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق مصنع العبور حادث أسيوط الغربي متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

كندا: لا يوجد دليل يربط لقاح "أسترازينيكا" بحدوث تجلطات دموية

06:29 ص الجمعة 12 مارس 2021
كندا: لا يوجد دليل يربط لقاح "أسترازينيكا" بحدوث تجلطات دموية

لقاح أسترازينيكا

أوتاوا - (أ ش أ):

تراقب السلطات الصحية الكندية عن كثب التحقيقات الأوروبية بشأن لقاح أسترازينيكا الخاص بفيروس كوفيد-19 بعد تقارير عن حدوث جلطات دموية بعد التلقيح، لكنها تقول إنه لا يوجد دليل على أنها ناجمة عن اللقاح.

وتوقفت تسع دول أوروبية على الأقل عن استخدام جرعات أسترازنيكا - بعضها بالكامل ، والبعض الآخر على دفعات محددة - في انتظار مزيد من التحقيق في جلطات الدم، على الرغم من عدم وجود صلة بين الجلطات والحصول على اللقاح.

وقال الدكتور هوراسيو أرودا، مدير الصحة العامة في كيبيك في تصريحات صحفية: "في هذا الوقت، ليس لدينا معلومات تشير إلى أن هذا اللقاح يشكل مخاطر أكثر من أي لقاح آخر".

ومن جانبه، قال كارلو ماسترانجيلو، رئيس شؤون الشركات والاتصالات والاستدامة في شركة أسترازينيكا كندا، إن الشركة أكملت مراجعة سلامة جديدة لعشرة ملايين مريض تلقوا اللقاح. وقال إنه لم يكشف عن "أي دليل على زيادة خطر الإصابة بالانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة في أي فئة عمرية أو جنس أو دفعة أو في أي بلد معين".

هذا المحتوى من

لقاح أسترازينيكا كندا تجلطات دموية كوفيد-19

الخبر التالى:

الهند تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة و117 وفاة بفيروس "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 189000

    عدد المصابين

  • 145923

    عدد المتعافين

  • 11169

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 119067802

    عدد المصابين

  • 94563972

    عدد المتعافين

  • 2640230

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا