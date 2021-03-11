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دراسة: "القطن" الخامة الأفضل في صناعة الكمامات الطبية

10:56 م الخميس 11 مارس 2021
دراسة: "القطن" الخامة الأفضل في صناعة الكمامات الطبية

كمامة قطنية

واشنطن - (أ ش أ):

كشفت دراسة حديثة للمعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا (NIST)، أن الأقمشة القطنية تعتبر الخامة الأفضل في صناعة الكمامات الطبية.

وقال عالم المواد بالمعهد كريستوفر زانجميستر "إن الدراسة أظهرت أن الأقمشة القطنية المستخدمة في صناعة الكمامات تؤدي في الواقع أداءً أفضل .. حيث تم اختبار 9 أنواع مختلفة من القطن و6 أنواع من الألياف الاصطناعية، بما في ذلك البوليستر والحرير الصناعي في نسبة رطوبة 99 % و55 % من الرطوبة، ونتج عن الاختبار تفوق للأقمشة القطنية، في حين كان أداء الأقمشة الاصطناعية ضعيفا".

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القطن صناعة الكمامات

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