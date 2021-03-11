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الخارجية الأمريكية: لن نعرض حوافز أحادية على إيران لإقناعها بالمحادثات

10:28 م الخميس 11 مارس 2021
الخارجية الأمريكية: لن نعرض حوافز أحادية على إيران لإقناعها بالمحادثات

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس

وكالات:

أكدت الولايات المتحدة اليوم الخميس مجددا أنها لن تعرض حوافز أحادية على إيران لإقناعها بحضور محادثات بخصوص التزام الطرفين بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين "لن نعرض أي مبادرات أو حوافز أحادية لجذب الإيرانيين إلى الجلوس على مائدة التفاوض. إذا كان انطباع الإيرانيين هو أن غياب أي تحرك من جانبهم لاستئناف الالتزام الكامل بالاتفاق النووي سيجعلنا سنعرض امتيازات أو مبادرات أحادية، فهذا انطباع خاطئ إذن".

نيد برايس إيران واشنطن الاتفاق النووي

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