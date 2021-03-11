كورونا حول العالم: ارتفاع الإصابات إلى 118 مليونا و6 آلاف و153 حالة

واشنطن- أ ش أ:

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 118 مليونا و6 آلاف و153 حالة.

وأفادت الجامعة في تقرير على موقعها الإلكتروني، الخميس، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و619 ألفا و676 حالة.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حوال العالم بلغ 66 مليونا و838 ألفا و291 شخصا.