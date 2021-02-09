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روحاني يعيد الكرة إلى ملعب الولايات المتحدة بشأن العودة للاتفاق النووي

09:49 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
روحاني يعيد الكرة إلى ملعب الولايات المتحدة بشأن العودة للاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني


طهران - (د ب أ)

أعاد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، الكرة إلى ملعب الولايات المتحدة بشأن من سيكون أول طرف يعود إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال روحاني اليوم الثلاثاء في تصريحات على التلفزيون الإيراني: "أول من سيعود هو من غادر طاولة المفاوضات ولم يف بوعوده، وليس من التزم بها.. ومع ذلك، إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق هذه الساعة، فسنعود في الساعة التالية".

ودعت الحكومة الإيرانية واشنطن إلى اتخاذ الخطوة الأولى. ومع ذلك، فإن البيان المقتضب للرئيس الأمريكي جو بايدن، ورده بـ"لا"، عندما سئل عما إذا كانت واشنطن سترفع العقوبات أولا، يشير إلى جمود محتمل.

وكان الهدف من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) هو كبح برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018. ثم انتهجت واشنطن سياسة "الضغط الأقصى" لمحاولة إعادة التفاوض على الاتفاق لإجبار طهران على قبول شروط أكثر صرامة.

حسن روحاني إيران اتفاق إيران النووي

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