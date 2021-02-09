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نائب رئيس بوروندي يعرب عن تقدير بلاده لدور مصر فى دعم الدول الأفريقية

09:01 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
نائب رئيس بوروندي يعرب عن تقدير بلاده لدور مصر فى دعم الدول الأفريقية

بوروندي

بوروندي - (أ ش أ)

أعرب بروسبر بازوكبانزا نائب رئيس جمهورية بوروندي، عن تقدير بلاده العميق للعلاقات المصرية البوروندية ودور مصر التاريخي في دعم ومساندة الدول الأفريقية.

جاء ذلك خلال استقبال نائب الرئيس البوروندى لياسر العطوي سفير مصر لدى بوروندي.

وأكد المسؤول البوروندى على تطلع بلاده لتعزيز علاقاتها مع مصر في كافة المجالات لتحقيق مصلحة البلدين الشقيقين.

من جانبه، أشار السفير المصري إلى المكانة البارزة التي تحظى بها بوروندى بالنسبة لمصر، مؤكدًا على الاهتمام الكبير بالعلاقات المصرية البوروندية وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء بها.

واستعرض أهم المجالات والقطاعات التنموية والاقتصادية التي تحرص مصر على التعاون بها مع الجانب البوروندي.

بوروندي الدول الأفريقية رئيس بوروندي

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