عضو بالصحة العالمية في ووهان يرجح نقل شخص من خارج المدينة كورونا إلى الصين
الصين - (أ ش أ)
رجّح عضو ضمن الفريق التحقيقي التابع لمنظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان الصينية أن يكون شخصٌ من خارج المدينة قد نقل فيروس كورونا، من دولة أخرى إلى الصين، وأن "المريض صفر" لم يتم التعرف عليه بعد وقد لا يتم تحديده مطلقا.
وقال الدكتور بيتر داسزاك عضو فريق الصحة العالمية، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أوردتها اليوم الثلاثاء، إن عملية تحديد كيفية نشأة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من المرجح أن تستغرق أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات.
وأضاف داسزاك، حسب "سي إن إن"، أن العلماء سيحصلون في النهاية على "صورة واضحة" حول نشأة الفيروس ولكنها ستستغرق وقتًا.
وأوضح أنه لا يوجد دليلٌ على وجود مجموعات من كورونا في مناطق أخرى من الصين قبل أوائل شهر ديسمبر 2019.
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