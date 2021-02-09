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الجزائر تعلق على تقرير يكشف وجود بؤر لأنفلونزا الطيور على أراضيها

06:33 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
الجزائر تعلق على تقرير يكشف وجود بؤر لأنفلونزا الطيور على أراضيها

وزير الزراعة الجزائري عبد الحميد حمداني

الجزائر - (د ب أ)

قال وزير الزراعة الجزائري، عبد الحميد حمداني، إن "تسجيل بؤرة سلالة أنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 8" في بلاده تعود لطيور مهاجرة جلبت الفيروس إلى المنطقة".

وأوضح الوزير في أول تعليق جزائري رسمي، حول تقرير منظمة صحة الحيوان، في تصريح لوسائل الإعلام "أن عدوى الفيروس لا تصيب الإنسان، مشددا أنه تم حصره على مستوى ولاية أم البواقي 400 كلم شرق العاصمة ولم ينتقل إلى الولايات الأخرى".

وأشار الوزير إلى "أنه تم القضاء على ألفي طائر أصيب بعدوى الفيروس"، مؤكدا اتخاذ بلادنا لليقظة ومتابعة للتدخل السريع".

وزير الزراعة الجزائري عبد الحميد حمداني أنفلونزا الطيور

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