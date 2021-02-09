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تمت المهمة بنجاح.. "مسبار الأمل" يرسل إشارة تفيد دخوله إلى مدار المريخ

06:26 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
تمت المهمة بنجاح.. "مسبار الأمل" يرسل إشارة تفيد دخوله إلى مدار المريخ

مسبار الأمل

وكالات

ذكر الحساب الرسمي لمهمة مسبار الأمل الإماراتي، أن المسبار أرسل إشارة تفيد دخوله إلى مدار كوكب المريخ.

وأكد الحساب الرسمي للمهمة، على موقع تويتر، أن المسبار نجح في دخول مسبار الأمل.

في أول مهمة من أصل ثلاث تبلغ الكوكب الأحمر هذا الشهر، من المتوقع أن يصل مسبار "الأمل" الإماراتي، أول رحلة عربية استكشافية من نوعها، إلى مدار كوكب المريخ الثلاثاء.

وأطلقت كل من الإمارات والصين والولايات المتحدة مهمات إلى كوكب المريخ في يوليو الماضي، مستفيدة من تموضع فضائي مؤاتٍ لإرسال دفعة جديدة من آليات البحث إلى المدار أو إلى سطح الكوكب الأكثر استقطابا للاهتمام في المجموعة الشمسية.

مسبار الأمل مدار المريخ كوكب المريخ تويتر

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