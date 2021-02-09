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الصفدي والمالكي يبحثان المخرجات الإيجابية لإجتماع وزراء الخارجية العرب

05:08 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
الصفدي والمالكي يبحثان المخرجات الإيجابية لإجتماع وزراء الخارجية العرب

أيمن الصفدي ورياض المالكي

عمّان - أ ش أ
استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الثلاثاء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي وبحثا المخرجات الإيجابية للاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب في القاهرة.
كما بحث الصفدي مع المالكي سُبل متابعة هذه المخرجات، وأكدا مركزية القضية الفلسطينية وإجماع الدول العربية على ثوابت تحقيق السلام الدائم والشامل، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأكد الوزيران ضرورة البناء على الزخم السياسي الحالي والجهود الإقليمية والدولية لحشد الدعم الدولي اللازم لإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأشار الوزيران إلى أهمية التعاون المستمر والتشاور مع مصر وجميع الأشقاء في الجهود المستهدفة تحقيق التقدم في العملية السلمية، وصولاً إلى السلام العادل الذي سيلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

هذا المحتوى من

Asha
وزراء الخارجية العرب أيمن الصفدي رياض المالكي فلسطين

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