أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبايرن عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

كيا موتورز تستثمر 26 مليار دولار في السيارات الكهربائية

02:09 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
كيا موتورز تستثمر 26 مليار دولار في السيارات الكهربائية

ارشيفية

سول - (د ب أ):

أعلنت شركة كيا موتورز كورب ثاني أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية اعتزامها استثمار 29 تريليون وون (26 مليار دولار) على مشروعاتها المستقبلية ومشروعاتها الحالية حتى عام 2025.

وتعتزم الشركة استثمار 10 تريليونات وون على مشروعاتها المستقبلية و8ر18 تريليون وون على مشروعاتها الحالية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن كيا تستهدف زيادة هامش أرباح التشغيل إلى 7ر6% خلال العام المقبل ثم إلى 8ر7% عام 2025 مقابل 4ر5% خلال العام الحالي.

وتستهدف كيا تحقيق مبيعات بقيمة 6ر65 تريليون وون وأرباح تشغيل بقيمة 5ر3 تريليون وون خلال العام الحالي.

ومن المقرر أن تمثل السيارات الصديقة للبيئة مثل السيارات الكهربائية والسيارات الهجين والهيدروجينية 40% من إجمالي مبيعات كيا بحلول 2030.

كيا موتورز السيارات الكهربائية كوريا الجنوبية

الخبر التالى:

فولكس فاجن تطلق سيارتها Caddy California الجديدة (أسعار ومواصفات)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 170207

    عدد المصابين

  • 132698

    عدد المتعافين

  • 9699

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106637014

    عدد المصابين

  • 78313627

    عدد المتعافين

  • 2326007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بفائدة أكبر من شهادات البنوك.. كيف تستثمر أموالك في أذون وسندات الخزانة؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا