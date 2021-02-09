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وزير بريطاني يكشف "سلالة كورونا المتحورة الأكثر انتشارًا"

01:28 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
وزير بريطاني يكشف "سلالة كورونا المتحورة الأكثر انتشارًا"

جورج يوستيس

وكالات:

أعلن وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس أن سلالة "كنت" المتحورة من فيروس كورونا هي الأكثر انتشاراً حالياً في البلاد.

وقال يوستيس، الثلاثاء، إن التحدي الرئيسي هو التعامل مع سلالة كنت المتحورة، مؤكداً أن اللقاحات تعمل على سلالة "كنت" المتحورة.

وأضاف أن سلالة جنوب أفريقيا أقل عوى من سلالة "كنت"، حسبما أوردت قناة "العربية" الإخبارية.

بالتزامن، أفادت جامعة "أوكسفورد" البريطانية بمواصلة "التحقق مما إذا كنا سنحتاج لقاحاً جديداً لمواجهة تحور كورونا".

وفي وقات سابق الشهر الجاري، كشف الوزير البريطاني المسؤول عن توزيع اللقاحات في المملكة المتحدة، ناظم الزهاوي، أن هناك حالياً نحو 4000 سلالة متحورة من الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 في أنحاء العالم.

وأشار الزهاوي في تصريحات لـ"سكاي نيوز" البريطانية إلى أن "هذا دفع جميع منتجي اللقاحات في العالم، بما في ذلك فايزر وأسترازينيكا، إلى تحسين لقاحاتهم من أجل مكافحة الفيروس بصورة أكثر فعالية".

واستبعد بشدة عدم فعالية اللقاح الحالي مع السلالات المتحورة، سواء في مقاطعة كنت أو مع سلالات أخرى، "لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأعراض الشديدة والعلاج في المستشفيات".

وأضاف: "تبحث جميع الشركات المصنعة للقاحات فايزر بيونتك وموديرنا وأوكسفورد أسترازينيكا وغيرها كيفية تحسين لقاحاتها، للتأكد من أننا جاهزون لأي سلالة.. هناك حوالي 4 آلاف نوع مختلف من الفيروس حول العالم حاليا".

جورج يوستيسج وزير البيئة البريطاني فيروس كورونا جامعة أوكسفورد

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