الاستخبارات العراقية تعلن إلقاء القبض على 24 إرهابيا في الأنبار
بغداد - أ ش أ
أعلنت الاستخبارات العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 24 إرهابيا ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار.
وأضاف وكالة الاستخبارات ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أنه من خلال متابعة تحركات عناصر التنظيم الإرهابي وتكثيف الجهد الاستخباري تمكنت قواتها من إلقاء القبض على 24 ارهابيا كانوا يعملون ضمن ما يسمى قاطعي الانبار والفلوجة .
وأشارت إلى أن عملية إلقاء القبض على الارهابيين تمت في مناطق متفرقة من المحافظة .
وكانت الاستخبارات العراقية أعلنت أمس الاثنين القبض على 15 ارهابيا ينتمون لتنظيم داعش في عمليات أمنية منفصلة في محافظة نينوى.
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