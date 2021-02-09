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الاستخبارات العراقية تعلن إلقاء القبض على 24 إرهابيا في الأنبار

11:14 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021
الاستخبارات العراقية تعلن إلقاء القبض على 24 إرهابيا في الأنبار

تنظيم داعش

بغداد - أ ش أ

أعلنت الاستخبارات العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 24 إرهابيا ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار.

وأضاف وكالة الاستخبارات ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أنه من خلال متابعة تحركات عناصر التنظيم الإرهابي وتكثيف الجهد الاستخباري تمكنت قواتها من إلقاء القبض على 24 ارهابيا كانوا يعملون ضمن ما يسمى قاطعي الانبار والفلوجة .

وأشارت إلى أن عملية إلقاء القبض على الارهابيين تمت في مناطق متفرقة من المحافظة .

وكانت الاستخبارات العراقية أعلنت أمس الاثنين القبض على 15 ارهابيا ينتمون لتنظيم داعش في عمليات أمنية منفصلة في محافظة نينوى.

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