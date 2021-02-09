الصين تحجب شبكة التواصل الاجتماعي "كلابهاوس"

بكين - (د ب أ):

حجبت الرقابة الصينية شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة "كلابهاوس" بعد إجراء مناقشات انتقادية لبكين على تطبيق الدردشة الصوتية.

ولم يتمكن المستخدمون في الصين من الوصول إلى المنصة، بحسب منظمة "جريت فاير" اليوم الثلاثاء، وهي المنظمة التي تتعقب حجب تطبيقات ومواقع الإنترنت الصينية.

وتم حظر التطبيق بعد إجراء نقاش حاد على المنصة حول القضايا السياسية التي تعتبرها بكين شائكة، مثل هونج كونج وتايوان واضطهاد مسلمي الأويغور في الصين.

وكان قد تم حجب مواقع للتواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك وتويتر وإنستجرام إلى جانب جوجل والكثير من مواقع الإعلام الخارجية في الصين.

كما تخضع منصات صينية مثل "ويبو" و"ويتشات" للرقابة الشديدة.