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مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في انفجار شمال شرقي الصين

07:43 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021
مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في انفجار شمال شرقي الصين

الشرطة الصينية - أرشيفية

بكين - (أ ش أ):
لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار وقع بشركة أدوية بمقاطعة "لياونينغ" شمال شرقي الصين.
وذكرت سلطات مقاطعة "لياونينغ" –في بيان اليوم الثلاثاء - أن الانفجار وقع في قطاع تابع لشركة الأدوية في مدينة "بنشي" بالمقاطعة، موضحة أن 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى عقب الانفجار توفي منهم اثنان متأثرين بإصابتهما الخطيرة.
ولم يعرف حتى الآن أسباب الانفجار، فيما فتحت السلطات المعنية تحقيقا للوقوف على كافة أسبابه وملابساته.

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