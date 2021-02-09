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"أنباء مقلقة".. الصحة العالمية: السلالات الجديدة تثير تساؤلات حول فعالية لقاح كورونا

01:54 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021
"أنباء مقلقة".. الصحة العالمية: السلالات الجديدة تثير تساؤلات حول فعالية لقاح كورونا

تيدروس أدهانوم

جنيف - (د ب أ):
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إن ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا المستجد، يثير تساؤلات حول ما إذا كانت اللقاحات الحالية ستكون فعالة أم لا.

وأشار أدهانوم في تصريحات صحفية إلى "أنباء مقلقة" تتعلق بأن اللقاحات التي تم تطويرها حتى الآن قد تكون أقل فعالية ضد السلالة التي تم رصدها لأول مرة في جنوب إفريقيا.

وقال إنه من الواضح أن منتجي اللقاحات سيحتاجون بشكل متزايد إلى تعديل جرعاتهم الحالية لمعالجة التطور الجيني المستمر لفيروس كورونا.

تيدروس أدهانوم جنيف منظمة الصحة العالمية لقاح كورونا فيروس كورونا

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