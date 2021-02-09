أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبايرن عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

رئيس البرازيل: تقديم مساعدات اجتماعية لمواجهة تداعيات كورونا

01:32 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021
رئيس البرازيل: تقديم مساعدات اجتماعية لمواجهة تداعيات كورونا

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو

برازيليا - (د ب أ):
قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يوم الإثنين إن الحكومة لا تعتزم التدخل في سياسة شركة النفط البرازيلية العملاقة المملوكة للدولة بتروبراس في تحديد أسعار الوقود، مشيرا في الوقت نفسه أنه يؤيد تقديم مساعدات اجتماعية طارئة جديدة للأسر البرازيلية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بولسونارو يبحث عن حلول لتخفيف حدة الصعوبات التي يواجهها البرازيليون في ظل جائحة كورونا.

وقال الرئيس إن بلاده وصلت إلى الحد الأقصى من المديونية، وإن الحكومة معنية باستقرار الأسواق ومخاوف المستثمرين والتعاقدات التي يجب احترامها.

كانت الخزانة العامة في البرازيل قد طالبت في أواخر الشهر الماضي باستئناف تطبيق خطة الإصلاحات الاقتصادية والمالية حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ استراتيجيتها طويلة المدى الرامية إلى زيادة متوسط زمن الاستحقاق للدين العام البرازيلي.

جاير بولسونارو البرازيل فيروس كورونا

الخبر التالى:

"أنباء مقلقة".. الصحة العالمية: السلالات الجديدة تثير تساؤلات حول فعالية لقاح كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 170207

    عدد المصابين

  • 132698

    عدد المتعافين

  • 9699

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106637014

    عدد المصابين

  • 78313627

    عدد المتعافين

  • 2326007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا