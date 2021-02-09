أمير قطر يهنئ المنفي بفوزه برئاسة المجلس الرئاسي الليبي

طرابلس - (د ب أ):

هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي بفوزه برئاسة السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة الجديدة في ليبيا، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم الإثنين.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، إن الأمير تميم تمنى التوفيق والسداد للمنفي، وللشعب الليبي الشقيق المزيد من التقدم والنماء، مؤكدا خلال الاتصال موقف دولة قطر الداعم لأمن واستقرار ليبيا.

وانتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف يوم الجمعة السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة التي ستتولى إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات تقرر موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل وفق خارطة الطريق المعتمدة من الملتقى.

وتتكون السلطة الجديدة من مجلس رئاسي برئاسة محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني بالإضافة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة.