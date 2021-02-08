رئيس وزراء العراق: الانتخابات البرلمانية المقبلة استحقاق وطني

بغداد - (د ب أ):

صرح رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الإثنين أن الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في العاشرَمن أكتوبر المقبل هي استحقاق وطني يحتاج إلى التضامن السياسي والاجتماعي في العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة له على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لن نتنازل عن بناء الدولة وهيبتها، أنجزنا الكثير لحل الأزمات الأمنية والاقتصادية والصحية" .

وأضاف الكاظمي أن "الانتخابات استحقاق وطني يحتاج إلى التضامن السياسي والاجتماعي".

واختتم الكاظمي تغريدته قائلا إن "البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية وضرب المؤسسات وقطع الطرق، بل بدعم الدولة ولن نتهاون مع المتجاوزين".

كان من المقرر إجراء هذه الانتخابات في السادس من يونيو المقبل ولكن تم تأجيلها بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات العراقية لشهر أكتوبر لكي تكون متكاملة، ونزيهة.