العراق: البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات وضرب المؤسسات وقطع الطرق

بغداد - (أ ش أ):

اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات وضرب المؤسسات وقطع الطرق.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء اليوم الإثنين، "لن نتنازل عن بناء الدولة وهيبتها وأنجزنا الكثير لحل الأزمات الأمنية والاقتصادية والصحية"، وأضاف أن "الانتخابات استحقاق وطني يحتاج لتضامن سياسي واجتماعي والبناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات وضرب المؤسسات وقطع الطرق".