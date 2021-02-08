الصحة العالمية تدعو مصنعي لقاحات كورونا لمتابعة تطور الفيروس

جنيف - (أ ش أ):

دعا الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مصنعي لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمتابعة تطور الفيروس، وذلك لتبقى اللقاحات فعالة في مواجهة الفيروس وذلك كما يحدث مع لقاح الانفلونزا الذي يتم تحديثه مرتين في العام .. مشددا على ضرورة رفع مستوى اللقاحات وتوفيرها على وجه السرعة حتى يمكن تجنيب الأشخاص التعرض للسلالات الجديدة للفيروس مع ضرورة إبلاغ المنظمة بالسلالات الجديدة للفيروس.

وقال تادروس - في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بمقر المنظمة الدولية في جنيف - إن الأخبار عن تعليق استخدام لقاح استرازينكا في جنوب افريقيا بعد إعلانها عدم فعاليته مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا هي أخبار مقلقة خاصة بعد أن أظهر اللقاح فعالية في التعامل مع الإصابات ذات الأعراض الخطيرة .. مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية الوضع في الاعتبار طبيعة العينة التي أجريت عليها التجارب .

وأضاف أن الفريق الاستشاري الاستراتيجي بالمنظمة اجتمع اليوم الاثنين لتقييم لقاح استرازينكا – اكسفورد وسيكمل مناقشاته غدا حيث يتوقع اتخاذ قرار بشأن الاستخدام الطارئ للقاح للانتاج في الهند وكوريا الجنوبية في الأيام المقبلة.

الجدير بالذكر أنه في الوقت الذي كان البروفيسور سالم عبد الكريم الرئيس المشارك للجنة الاستشارية الوزارية لجنوب أفريقيا حول فيروس كورونا قد أكد في المؤتمر الصحفي أن التجارب وجدت أن الأجسام المضادة المتكونة من أخذ لقاح استرازينكا وجدت صعوبة في التعامل مع السلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت في جنوب أفريقيا وبما استدعى تعليق استخدامه بسبب عدم اليقين تجاه اللقاح فإن كيت اوبراين خبيرة منظمة الصحة أكدت أنه عندم النظر في بيانات لقاح استرازينكا ثبت أنه فعال ضد الأعراض الخطيرة، مشيرة إلى أنه تجرى المزيد من الدراسات حتى يمكن الخروج بسياسة مستنيرة.