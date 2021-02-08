إيطاليا تبدأ تطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا بلقاح كورونا
روما - (أ ش أ):
أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، بدء بلاده تطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا بلقاح كورونا اليوم الإثنين.
وقال سبيرانزا -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- إن التزام الحكومة بحماية كبار السن الأكثر تأثراً بالفيروس لا يزال مستمراً.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن تطعيم كبار السن في إيطاليا كان من المقرر أن يبدأ منذ الأيام الأولى في شهر فبراير، إلا أنه تأخر بسبب انخفاض عدد جرعات لقاح فايزر وموديرنا.
وكانت إيطاليا قد بدأت لأول مرة تطعيم العاملين في المجال الطبي والمستشفيات، بالإضافة إلى المقيمين والموظفين في دور الرعاية، في 31 ديسمبر الماضي.
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