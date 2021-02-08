أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبايرن عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

إيطاليا تبدأ تطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا بلقاح كورونا

10:39 م الإثنين 08 فبراير 2021
إيطاليا تبدأ تطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا بلقاح كورونا

وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا

روما - (أ ش أ):
أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، بدء بلاده تطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا بلقاح كورونا اليوم الإثنين.
وقال سبيرانزا -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- إن التزام الحكومة بحماية كبار السن الأكثر تأثراً بالفيروس لا يزال مستمراً.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن تطعيم كبار السن في إيطاليا كان من المقرر أن يبدأ منذ الأيام الأولى في شهر فبراير، إلا أنه تأخر بسبب انخفاض عدد جرعات لقاح فايزر وموديرنا.
وكانت إيطاليا قد بدأت لأول مرة تطعيم العاملين في المجال الطبي والمستشفيات، بالإضافة إلى المقيمين والموظفين في دور الرعاية، في 31 ديسمبر الماضي.

هذا المحتوى من

روبرتو سبيرانزا روما إيطاليا فيروس كورونا

الخبر التالى:

هونج كونج تبلغ القنصلية البريطانية بعدم اعترافها بالجنسية المزدوجة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 169640

    عدد المصابين

  • 132375

    عدد المتعافين

  • 9651

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106637014

    عدد المصابين

  • 78313627

    عدد المتعافين

  • 2326007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا