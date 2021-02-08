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رئيس المكسيك: نبحث مع الصين الحصول على نوعين مختلفين من لقاحات كورونا

06:37 م الإثنين 08 فبراير 2021
رئيس المكسيك: نبحث مع الصين الحصول على نوعين مختلفين من لقاحات كورونا

اندريس مانويل لوبيز أوبرادور

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

صرح رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أن بلاده أجرت مؤخرًا مباحثات مع السفير الصيني لإبرام صفقة للحصول على نوعين مختلفين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد من الصين.

وأضاف أن المكسيك ربما تحصل على مليون جرعة من لقاح كورونا الذي تنتجه شركة أسترازينيكا من الهند.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس المكسيكي قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم أن شركة فايزر للأدوية ربما تشحن لقاحات إلى المكسيك بحلول 18 فبراير بحد أقصى، بعد سلسلة من التأخير في التوريدات على مستوى العالم.

وأضاف أن دولا أخرى تحصل على كميات أكبر من اللقاحات، فيما يتبقى القليل لأمريكا اللاتينية، مشيرًا إلى أن العالم بحاجة لخطة أفضل لتوزيع اللقاحات.

وذكر أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنه أصيب بفيروس كورونا لأنه كان مضطرا للعمل، مشيرًا إلى أنه لن يرتدي الكمامات، لاسيما الآن "لأن الإصابة بفيروس كورونا تعني أنه لن يصاب بالفيروس مرة أخرى قريبا على الأرجح".

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