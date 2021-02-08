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ألمانيا تطرد دبلوماسيًا روسيا في إطار "المعاملة بالمثل

06:17 م الإثنين 08 فبراير 2021
ألمانيا تطرد دبلوماسيًا روسيا في إطار "المعاملة بالمثل

وزارة الخارجية الألمانية

برلين - (د ب أ)

أعلنت الخارجية الألمانية اليوم الاثنين طرد موظف في السفارة الروسية في برلين ردًا على طرد دبلوماسي ألماني من روسيا، الأسبوع الماضي، وقالت الخارجية إنها أعلنت أن الدبلوماسي الروسي " شخص غير مرغوب فيه".

ودافعت روسيا اليوم الاثنين، عن طرد ثلاثة دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد، بسبب ما تردد حول مشاركتهم في احتجاجات لدعم المعارض البارز السجين أليكسي نافالني.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة انترفاكس: "أوضح الجانب الروسي أنه لا ينوي التسامح مع شيء من هذا النوع".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة أن الدبلوماسيين الثلاثة "أشخاص غير مرغوب فيهم"، قائلة إنهم شاركوا في احتجاجات غير مصرح بها في موسكو وسان بطرسبرج في 23 يناير.

وقدمت تقارير بثها التلفزيون الروسي الرسمي الدبلوماسيين كمجرمين، وبثت لقطات من كاميرات المراقبة للاحتجاجات مع وضع دوائر حول وجوه الدبلوماسيين وأسمائهم الكاملة ووظائفهم.

ورفضت حكومات ألمانيا والسويد وبولندا ذلك قائلة إن ممثليها كانوا حاضرين في الاحتجاجات كمراقبين وليس كمشاركين.

وزارة الخارجية الألمانية برلين ألمانيا

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