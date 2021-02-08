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شكري: مصر تؤكد ضرورة احترام الوضع القائم بالأراضي الفلسطينية

04:33 م الإثنين 08 فبراير 2021
شكري: مصر تؤكد ضرورة احترام الوضع القائم بالأراضي الفلسطينية

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة- (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري على مركزية القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الخارجية.. مشددا على أن القاهرة تؤكد ضرورة احترام الوضع القائم بالأراضي الفلسطينية المحتلة وحمايته والحفاظ عليه، وتحذر من أي تغييرات يمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال كلمة شكري التي ألقاها خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية لأعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير عادية برئاسة مصر وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزراء الخارجية العرب أو من يمثلونهم.

وقال الوزير شكري إن مصر واصلت جهودها لإنهاء الانقسام الفلسطيني، ولم تبخل في تقديم الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين، إيمانا منها بأن المصالحة ستنعكس بصورة إيجابية على استئناف التفاوض من جديد، مشيرا إلى الحوار الوطني الفلسطيني الجاري في القاهرة حاليا.

وأشاد وزير الخارجية بعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كمظمة ذات طبيعة إنسانية، ولا يجب تسييسها.

وقال الوزير شكري مجوها حديثه للحضور: "لعلنا نتفق جميعا على استجابتكم للمشاركة في الاجتماع، ما يدل على أن الدول تقف يدا واحدة من أجل التضامن العربي في مواجهة التحديات الخارجية، ويتجسد ذلك في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ونأمل أن يكون اجتماع اليوم رسالة قوية لكافة الأطراف الفاعلة في القضية الفلسطينية".

هذا المحتوى من

Asha
سامح شكري مصر الأراضي الفلسطينية

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