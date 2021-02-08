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السودان يحل الحكومة ويعلن تشكيل أخرى تضم ممثلين للمتمردين

04:27 م الإثنين 08 فبراير 2021
السودان يحل الحكومة ويعلن تشكيل أخرى تضم ممثلين للمتمردين

قرية حمادة بجنوب دارفور شمال مدينة نيالا عاصمة الإ

الخرطوم- (أ ف ب):

أعلن المجلس السيادي الحاكم في السودان تشكيل حكومة جديدة الاثنين تضم وزراء من مجموعات التمرد والمعارضة تماشيا مع اتفاق السلام الموقع في أكتوبر الماضي.

حل رئيس الوزراء الحالي عبد الله حمدوك الحكومة لإفساح المجال لتشكيل فريق جديد أكثر شمولاً.

ومن المتوقع أن تضم الحكومة الجديدة سبعة وزراء من الجماعات المتمردة السابقة ووزيرين من الجيش، بينما ينتمي المتبقون إلى تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يؤدي دورًا رئيسيًا في السياسة السودانية بعد أن قاد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول عمر البشير حتى عزله في أبريل 2019.

والأسبوع الماضي تم تعيين ثلاثة ممثلين عن مجموعات متمردة سابقة في مجلس السيادة الحاكم، وهو هيئة حاكمة ذات أغلبية مدنية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان الذي تولى مهام منصبه بعد أشهر من إطاحة البشير.

وقال المجلس في بيان نشرته وكالة أنباء السودان الأحد "مجلس الشركاء توافق على إعلان الحكومة الإثنين والتي سيعلنها رئيس مجلس الوزراء بعد حل الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجري المشاورات بشأنها".

وأضاف البيان أن المجلس "حدد عقد جلسة الثلاثاء، لاستعراض برنامج الحكومة ليتوافق عليه الجميع وتوقعه كافة الأطراف لتلتزم به الحكومة الجديدة".

وقعت الحكومة السودانية التي تم حلها اتفاق سلام العام الماضي في جوبا مع عدد كبير من المجموعات التي قاتلت في دارفور.

وشهد دارفور، الإقليم الذي تفوق مساحته مساحة فرنسا، نزاعا اندلع في عام 2003 قتل جراءه 300 ألف شخص وشُرد 2,5 مليون آخرون وفق الأمم المتحدة.

وتأتي الحكومة الجديدة في وقت تواجه فيه البلاد الكثير من التحديات الاقتصادية فضلا عن تجدد الاشتباكات القبلية الدامية في دارفور غرب البلاد والتوترات مع إثيوبيا المجاورة في شرق البلاد.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية بعد عقود من العقوبات الأمريكية.

وتجاوزت معدلات التضخم 260% وتراجعت قيمة العملة المحلية فيما تقدر الديون الخارجية للخرطوم بنحو 60 مليار دولار أميركي.

ودفع تدهور الحالة الاقتصادية السودانيين إلى الخروج في احتجاجات الأسابيع الأخيرة في عدة أجزاء من البلاد بينها العاصمة.

والأسابيع الماضية تجددت اشتباكات قبلية دامية، أوقعت 250 قتيلا، بعد اسبوعين من انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور بعد أن ظلت منتشرة في الإقليم 13 عاما.

هذا المحتوى من

AFP
السودان الحكومة المجلس السيادي السوداني اتفاق السلام

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