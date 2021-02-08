التعاون الإسلامي تدين استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المدنيين بالسعودية
الرياض- (أ ش أ):
أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الاثنين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة والتي تم اعتراضها وتدميرها من قبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وشدد العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - على إدانة المنظمة لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
وجدد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.
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