وزير الخارجية الإيراني يستقبل المبعوث الأممي لليمن

طهران - (د ب أ):

استقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، وبحث معه آخر التطورات في اليمن.

وكان المبعوث التقى أمس في طهران كبير مستشاري وزير الخارجية للشؤون السياسية علي أصغر خاجي والذي دعا للمزيد من التدخل من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف الحرب في اليمن، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وكان بيان صدر عن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن ذكر أمس أن الزيارة تأتي ضمن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن عن طريق التفاوض يلبي تطلعات الشعب اليمني.

ولفت البيان إلى أن الأولولية الفورية للمبعوث الخاص تتمثل في "دعم اتفاق بين طرفي النزاع حول وقف لإطلاق النار في كل أنحاء اليمن، وتطبيق تدابير إنسانية عاجلة، واستئناف العملية السياسية".