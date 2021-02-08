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الصين ترحب بإعادة انتخاب موسى فقيه رئيسا لمفوضية الاتحاد الإفريقي لولاية ثانية

01:34 م الإثنين 08 فبراير 2021
الصين ترحب بإعادة انتخاب موسى فقيه رئيسا لمفوضية الاتحاد الإفريقي لولاية ثانية

موسي فقيه

بكين- (أ ش أ):

رحبت الصين اليوم الاثنين بإعادة انتخاب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الحالي موسى فقيه محمد، لولاية ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك خلال أعمال الدورة العادية الـ34 للاتحاد الإفريقي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين - خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن الصين تولي أهمية كبيرة لعلاقتها بالاتحاد الإفريقي، وتهنئ فقيه على إعادة انتخابه والثقة التي منحتها له الدول الإفريقية، معربة عن أملها أن يحقق فقيه المزيد من الإنجازات خلال فترة ولايته الثانية على رأس المفوضية الإفريقية.

وأضاف أن الصين تأمل كذلك أن تواصل الدول والشعوب الإفريقية تحقيق إنجازات أكبر على طريق الوحدة والتطوير الذاتي والتنمية والتقدم، مشيرا إلى أن الصين ستواصل التعاون والتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لتعزيز السلام والتنمية في إفريقيا، ومكافحة فيروس "كورونا"، وبذل جهود دؤوبة لبناء مجتمع مصير مشترك أوثق للصين وإفريقيا؛ بما يعود بالنفع على الشعب الصيني والشعوب الإفريقية.

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