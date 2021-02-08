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مصر والأردن والعراق يؤكدون أهمية التوصل لحلول سياسية للصراعات في المنطقة

01:28 م الإثنين 08 فبراير 2021
مصر والأردن والعراق يؤكدون أهمية التوصل لحلول سياسية للصراعات في المنطقة

مصر والأردن والعراق

القاهرة- (أ ش أ):

أكدت مصر والأردن والعراق على أهمية التوصل لحلول سياسية للصراعات التي تُعاني منها سوريا واليمن وليبيا ووقف التدخلات الخارجية في شئونها لكي تتمكن هذه الدول من الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال اجتماع آلية التنسيق الثلاثي الذى عقده وزراء خارجية كل من مصر والأردن والعراق اليوم الاثنين بالقاهرة بوزارة الخارجية بقصر التحرير، لبحث تطورات مسار التعاون المشترك تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث، حيث تم الوقوف على آخر مستجدات المجالات الاستراتيجية للتعاون المُشترك وسبل دفعها قُدماً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والمنافع المتبادلة بما يعود على الدول الثلاث وشعوبها بالنمو والرخاء.

وأعرب وزراء الخارجية عن رضاهم عما تحقّق خلال الفترة الماضية منذ قمة عمّان الثُلاثية في أغسطس 2020، وأكدوا التزام دولهم بالاستمرار في منهج التعاون المشترك والتنسيق الوثيق من أجل الإسراع بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تصُب في مصلحة الدول الثلاث ومصلحة المنطقة ككل.

وصرَحَ السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع يهدف أيضاً إلى التشاور السياسي بشأن آخر المستجدات على صعيد الأوضاع في المنطقة، حيث تم تبادل الرؤى حول القضية الفلسطينية وعملية السلام، والأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، والتأكيد على أهمية التوصل لحلول سياسية للصراعات التي تُعاني منها هذه الدول، ووقف التدخلات الخارجية في شئونها لكي تتمكن من الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، كما تم الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف حافظ أن الاجتماع شدَّد كذلك على أن الأمن المائي العربي له أولوية متقدمة، وخاصةً التحديات التي تواجه الحقوق المائية للدول العربية، مشيرا إلى أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على دعم الموقف العربي في هذا الشأن.

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مصر الأردن العراق سوريا اليمن ليبيا وقف التدخلات الخارجية

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