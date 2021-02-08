رئيس المجلس الرئاسي الليبي يعلن زيارة القاهرة في أول زيارة خارجية
وكالات
أعلن محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، أن أول زيارة خارجية له سوف تكون إلى القاهرة.
وكتب المنفي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، صباح اليوم الإثنين: "ستكون أول زيارة خارجية للقاهرة أكبر الجيران".
وأضاف: "علاقتنا المتينة مع دول الجوار لن تتغير ، احترام السيادة والمصالح المشتركة هي المعايير التي سترتب المرحلة القادمة".
وأسفرت نتائج التصويت في ملتقى الحوار الليبي في جنيف عن فوز القائمة الثالثة، التي تشمل محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبدالحميد دبيبة رئيسا للحكومة.
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