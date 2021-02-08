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كندا تسجل أولى حالات السلالة البرازيلية لفيروس كورونا في تورونتو

01:26 ص الإثنين 08 فبراير 2021
كندا تسجل أولى حالات السلالة البرازيلية لفيروس كورونا في تورونتو

فيروس كورونا

تورونتو - (أ ش أ):

سجلت مدينة تورونتو الكندية، اليوم الأحد، أولى حالات السلالة البرازيلية لفيروس كورونا المستجد، في مقاطعة أونتاريو.

وذكرت هيئة تورونتو للصحة العامة - في بيان - أن أحد السكان الذين عادوا مؤخرًا من البرازيل ثبتت إصابتهم بالسلالة الجديدة، ويُعتقد أنها الحالة الأولى لسلالة البرازيل في كندا، وقال مسؤولو الصحة إن الشخص موجود حاليا في المستشفى.

كما سجلت المدينة أولى حالات السلالة الجنوب إفريقية لفيروس كورونا المستجد لمقيم ليس لديه سجل سفر أو ليس لديه اتصال معروف بأي شخص مسافر، وفقا للسلطات الصحية المحلية.

وقال مسؤولو الصحة: "يشعر العلماء والمهنيون الطبيون بالقلق من أن هذه السلالة أكثر قابلية للانتقال من فيروس كورونا الأصلي".

وأضاف المسؤولون: "أشار المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن البحث مستمر حول هذه السلالة لفهم مدى سهولة انتقالها وفعالية اللقاحات المصرح بها حاليا ضدها".

وهذه هي الحالة الثانية المؤكدة للسلالة الجنوب إفريقية في مقاطعة أونتاريو، بعد إعلان مسؤولي الصحة الأسبوع الماضي اكتشاف حالة أولى لهذه السلالة لرجل في مدينة ميسيساجا.

يذكر أن المقاطعة الرئيسية في أونتاريو سجلت أيضا 174 حالة لسلالة المملكة المتحدة حتى اليوم الأحد.

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