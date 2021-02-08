البرازيل تسجل نحو 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و522 وفاة

ريو دي جانيرو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 26 ألفًا و845 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و522 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "ريو تايمز" البرازيلية - أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 9 ملايين و524 ألفًا و640 حالة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 231 ألفًا و534 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تعافي أكثر من 8.4 مليون مريض.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وسمحت السلطات البرازيلية بالاستخدام الطارئ للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد من صنع شركة أسترازينيكا البريطانية وشركة سينوفاك الصينية.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية أول أمس الجمعة عن خطط لإجراء مفاوضات مع مصنعي اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد من روسيا والهند.