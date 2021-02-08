أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبايرن عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

البرازيل تسجل نحو 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و522 وفاة

01:23 ص الإثنين 08 فبراير 2021
البرازيل تسجل نحو 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و522 وفاة

فيروس كورونا

ريو دي جانيرو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 26 ألفًا و845 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و522 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "ريو تايمز" البرازيلية - أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 9 ملايين و524 ألفًا و640 حالة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 231 ألفًا و534 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تعافي أكثر من 8.4 مليون مريض.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وسمحت السلطات البرازيلية بالاستخدام الطارئ للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد من صنع شركة أسترازينيكا البريطانية وشركة سينوفاك الصينية.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية أول أمس الجمعة عن خطط لإجراء مفاوضات مع مصنعي اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد من روسيا والهند.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا وزارة الصحة البرازيلية البرازيل

الخبر التالى:

كندا تسجل أولى حالات السلالة البرازيلية لفيروس كورونا في تورونتو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 169640

    عدد المصابين

  • 132375

    عدد المتعافين

  • 9651

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106637014

    عدد المصابين

  • 78313627

    عدد المتعافين

  • 2326007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:47 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا