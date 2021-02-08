أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبايرن عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

إحباط محاولة انقلاب في هايتي ونجاة الرئيس من الاغتيال

12:43 ص الإثنين 08 فبراير 2021
إحباط محاولة انقلاب في هايتي ونجاة الرئيس من الاغتيال

جوفينيل مويس

وكالات

أعلنت وزارة العدل في جمهورية هايتي، مساء الأحد عن إحباط محاولة انقلابية ضد الرئيس جوفينيل مويس، الذي أعلن بدوره عن الإفلات من محاولة اغتيال، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأوضح وزير العدل في هايتي روكفلر فينسنت، أن هذه المحاولة الانقلابية شارك فيها قاضي محكمة النقض ومسؤول في الشرطة الوطنية، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء البلاد في أزمة.

وأعلن وزير العدل عن اعتقال نحو ٢٣ شخصًا بينهم قاضي محكمة النقض ومفتش عام بالشرطة الوطنية.

من جهته، أعلن الرئيس موس أنه أفلت من "محاولة اغتيال".

جوفينيل مويس جمهورية هايتي محاولة انقلاب

الخبر التالى:

الكونغو تسجل إصابة جديدة بإيبولا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 169640

    عدد المصابين

  • 132375

    عدد المتعافين

  • 9651

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106637014

    عدد المصابين

  • 78313627

    عدد المتعافين

  • 2326007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:47 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا