روسيا تنتقد تناقض تصريحات ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي
روسيا - (أ ش أ)
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن تصريحات ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بعد وصوله إلى بروكسل تتناقض مع تصريحاته التي أعلنها في روسيا.
وذكرت الخارجية الروسية، حسبما أفادت وكالة الأنباء "سبوتنيك": "فوجئنا بتقييمات بوريل لنتائج الزيارة، فهي تتعارض بشدة مع تصريحاته التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي في موسكو"، موضحة أن الجانب الروسي علق على نتائج المفاوضات في مؤتمر صحفي بحضوره، وأتيحت له جميع الفرص لتقديم تقييمه الخاص على الفور، وهو قام بذلك.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
169640
عدد المصابين
-
132375
عدد المتعافين
-
9651
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
106637014
عدد المصابين
-
78313627
عدد المتعافين
-
2326007
عدد الوفيات
إعلان