أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبايرن عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

روسيا تنتقد تناقض تصريحات ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي

12:09 ص الإثنين 08 فبراير 2021
روسيا تنتقد تناقض تصريحات ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي

جوزيب بوريل

روسيا - (أ ش أ)

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن تصريحات ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بعد وصوله إلى بروكسل تتناقض مع تصريحاته التي أعلنها في روسيا.

وذكرت الخارجية الروسية، حسبما أفادت وكالة الأنباء "سبوتنيك": "فوجئنا بتقييمات بوريل لنتائج الزيارة، فهي تتعارض بشدة مع تصريحاته التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي في موسكو"، موضحة أن الجانب الروسي علق على نتائج المفاوضات في مؤتمر صحفي بحضوره، وأتيحت له جميع الفرص لتقديم تقييمه الخاص على الفور، وهو قام بذلك.

هذا المحتوى من

جوزيب بوريل وزارة الخارجية الروسية روسيا الاتحاد الأوروبي

الخبر التالى:

دبلوماسي روسي ينتقد الجدل الأمريكي الإيراني حول العودة للاتفاق النووي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 169640

    عدد المصابين

  • 132375

    عدد المتعافين

  • 9651

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106637014

    عدد المصابين

  • 78313627

    عدد المتعافين

  • 2326007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:47 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا