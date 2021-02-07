بايدن: نعمل على زيادة إنتاج اللقاحات

واشنطن - (ا ف ب)

رأى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن ترك النساء للعمل بسبب وباء كورونا وإغلاق المدارس في الولايات المتحدة والأزمات الصحية الأخرى التي تسبب بها وباء كورونا تعتبر "حالة طوارئ وطنية".

وقال بايدن في مقابلة على شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية، إن وفريقه أدركوا أن تعامل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب مع الوباء كان "أكثر قسوة مما كانوا يعتقدون" بمجرد دخولهم البيت الأبيض.

‏وأكد أنه حان الوقت للمدارس أن تفتح أبوابها ولكن بشكل آمن.

وأشار إلى أن إدارته تعمل على زيادة إنتاج اللقاحات المضادة لكورونا.