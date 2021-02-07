رئيس البرلمان الليبي يؤكد ضرورة إعطاء فرصة للحكومة الجديدة

ليبيا - (أ ش أ)

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ضرورة إعطاء فرصة للحكومة الجديدة في البلاد، مشددًا في الوقت ذاته، على أنه سيكون هناك موقف إذا حادت عن الطريق.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن عقيلة صالح، قوله اليوم الأحد، إن خروج القوات الأجنبية من ليبيا سيتم قريبًا، مشيرًا إلى أن المناصب السيادية والوظائف وثروة النفط سيتم توزيعها على كافة الأقاليم الليبية.

ولفت رئيس مجلس النواب الليبي، إلى أن شرق ليبيا سينال حقوقه كاملة في الوزارات والسفارات مثل كل الأقاليم، كاشفًا عن وجود انفراجات في السيولة وعودة الرحلات الجوية والبرية قريبًا.

وأكد صالح، أن الأموال الليبية مجمدة ستبقى إلى حين صرفها بالصورة المثلى بعد استقرار الأوضاع في البلاد، مبينًا ضرورة الالتزام بمخرجات برلين ومبادرة القاهرة القاضية بإخراج المرتزقة والتوزيع العادل للثروات.