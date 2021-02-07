مصر تدين إطلاق الحوثيين طائرات مسيرة مفخخة صوب السعودية

وكالات

أدانت مصر اليوم الأحد، قيام ميليشيا الحوثي بشن عدد من الهجمات باستخدام طائرات مُفخخة بدون طيار (مسيرة) باتجاه أراضي السعودية الشقيقة، منذ صباح اليوم، والتي تم اعتراضها وتدميرها جميعًا من قِبل القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية مساء الأحد، عن استهجانها الكامل لاستمرار مِثل هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تُمثل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليمي وخرقًا لقواعد القانون الدولي والانساني.

وأكدت مصر وقوفها إلى جانب "الشقيقة السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتعامل مع هذه الأعمال العدائية ولصون أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها".