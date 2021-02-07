‏عقيلة صالح: الأقاليم الليبية ستنال حقوقها وستجمد عوائد النفط حتى توزع بالمساواة

وكالات

‏قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، مساء الأحد إنه يجب إعطاء فرصة للحكومة الجديدة وسيكون لنا موقفًا إذا حادت عن الطريق.

وتابع صالح في كلمة نقلته فضائية "سكاي نيوز" عربية، أنه سيتم توزيع المناصب السيادية على كافة المناطق الليبية، مؤكدًا على أن ‏كل الأقاليم ستنال حقوقها وستجمد عوائد النفط حتى توزع بالمساواة.

وأشار إلى أن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بات قريبًا.

‏وأعلن صالح، أنه سيتم فتح الطريق الساحلي قريبًا.